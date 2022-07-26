نقابة المحامين بالضفة تعلق العمل أمام جميع المحاكم غدًا الأربعاء

قررت نقابة المحامين في الضفة الغربية، مساء الثلاثاء، تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية غدا الأربعاء.

ودعت نقابة المحامين، إلى ضرورة الاعتصام المركزي أمام محكمة صلح وبداية نابلس مع المبيت.

كما وأعلنت النقابة في بيان لها يوم أمس الإثنين، عن إطلاق مرصد لحقوق الإنسان تابع لنقابة المحامين يعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة.

وحدد مجلس النقابة، مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأشار المجلس، إلى أن المجلس أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.

وقررت النقابة، إحالة عدد من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.