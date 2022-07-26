متى موعد صرف مستحقات الشؤون في فلسطين- تحديد موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة، بعد أن أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن إن الاتحاد سيستأنف دفع أموال للسلطة من أجل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بداية من الشهر المقبل، كان هذا الخبر هو الأجمل بالنسبة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، والتي لم تتلقى أي دفعة من مستحقاتها منذ أكثر من 20 شهراً سوى 100 دولار قبل نحو شهر واحد، وهو ما جعل تلك الأسر تعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية منذ سنوات عدة.

أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة

وتبحث الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج الدفعات النقدية في وزارة التنمية الاجتماعية عن، متى موعد صرف مستحقات الشؤون في فلسطين- تحديد موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة، لأنها باتت تعيش فقرا مدقعا منذ مايقارب السنتين نتيجة عدم صرف مستحقاتها من قبل وزارة التنمية في رام الله، لهذا يبحث الناي عن موعد صرف شيكات الشؤون، ويرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة، وذلك بعد خبر إفادة الاتحاد الأوروبي بأنه سيرسل أموال هذه الدفعة للسلطة خلال الشهر المقبل.

كيف تؤثر مماطلة السلطة بقيادة محمود عباس في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر الفقيرة؟#الشؤون_حقي #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/TXKk5I21ve — 🇵🇸♥ Yazed (@Yazed_So13) September 4, 2021

منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف "شيكات الشؤون" الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.. والد الرضيع مراد البيوك (شهر واحد) يكشف تفاصيل وفاته بفعل البرد الشديد pic.twitter.com/bj00HrnVGV — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 27, 2022

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رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

ويعيش قطاع غزة أزمات اقتصادية ومعيشية متراكمة ومتفاقمة، بفعل الحصار الإسرائيلي، وهو ما يدفع مستفيدو الشؤون للبحث عن، رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، والتي تمثل طوق النجاة بالنسبة لهم، لأنها تعد هي المصدر الوحيد لهم لإعالة أسرهم وجلب أدنى المستلزمات التي يحتاجها أبنائهم ومنزلهم، كونهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، بسبب شح فرص العمل في القطاع.

تأخر شيكات الشؤون الاجتماعية لعشرات الآف الفقراء في قطاع غزة، يتزامن من رفض العدو إدخال الأموال القطرية التي تساعد مئة ألف أسرة.

وهذا يؤكد على رقي العلاقة بين السلطة والعدو الإسرائيلي من التنسيق والتعاون الأمني، إلى التنسيق والتجويع الأمني! — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) July 3, 2021

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله

ويبحث المستفيدون من الشؤون الاجتماعية عن، موعد صرف شيكات الشؤون رام الله، إلا إن الوزارة لم تحدد أي تاريخ لصرف تلك المخصصات، بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، على الرغم من قرار استئناف المساعدات الأوروبية اعتبارا من الشهر الماضي، وسيدفعون لهم أموال عام 2021 التي لم يدفعوها لهم، ورغم ذلك لم تقدم وزارة التنمية على صرف كامل مخصصاتهم، وهو ما آثار غضبهم واستنكارهم واستيائهم متهمين الجهات المختصة بالتعمد في تكريس الحالة التي يعيشونها.

🔴 مؤثر جداً#شاهد:والد الرضيع مراد البيوك (شهر واحد)من خان يونس يتحدث عن تفاصيل وفاته بفعل والبرد الشديد!

منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف"شيكات الشؤون"الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.



🔹المحتاجين في غزة المحاصرة بحاجة إلى وقفتكم

🌱صدقتك تخفف معاناتهم



🔸للمساهمة:00970595906772 pic.twitter.com/zzohMtWnZX — فريق بسمة الخيري (@basmakh7) January 27, 2022

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية اليوم

أزمات عدة يعيشها مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، والضفة المحتلة، يدفعهم للبحث باستمرار عن، هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية اليوم، خاصة أنهم يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية مالية ومعيشية منذ سنوات عدة بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إذ يواصلون البحث كل ساعة تقريبا عن، متى موعد صرف مستحقات الشؤون في فلسطين- تحديد موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة، لأن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف لهم أي دفعة نقدية منذ أكثر من سنة ونصف على التوالي، وهو ما أدى إلى اشتداد الأزمات المالية التي يعانون منها، حتى تكدست الديون عليهم للمتاجر والبقالات والصيدليات.