تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة يوفنتوس الودية2022- تشكيل مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية2022، ساعات قليلة تفصل عشاق الفريق الكتالوني وكذلك الفريق الايطالي عن المباراة التي ستجمع الفريقين في الولايات الامريكية المتحدة، والتي ستجرى ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الكروي 2022-2023م، كون عمليات البحث عن المباراة شهدت خلال الساعات والدقائق الماضية ارتفاعاً كبيراً، لذلك لذلك قررنا وضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تفاصيل مباراة برشلونة ويوفنتوس و تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام يوفنتوس، كذلك تشكيلة برشلونة ويوفنتوس المتوقعة في المباراة التي ستقام عند الساعة 03:30 فجراً من يوم غدٍ الاربعاء 27/7/2022م، والتي يرى المراقبين والمحللين فيها مباراة قوية وستحمل عوامل الاثارة والتشويق كون الفريقين على استعداد تام لهذه المباراة من أجل ادخال الفرح والسرور على جمور الفريقين برشلونة ويوفنتوس.

تشكيلة برشلونة في مباراة يوفنتوس الودية القادمة

وينتظر محبو وعشاق برشلونة ويوفنتوس المباراة الودية المرتقبة بينهما، والتي ستجمع بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات الموسم الجديد، ويتواجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستكون هذه المباراة الثالثة لبرشلونة، والتي ستقام فجراً الأربعاء، وسط متابعات عالمية واهتمام دولى كبير سجلته محركات البحث قوقل خلال الساعات الماضية على أثر رصدها عمليات بحث كبيرة ومستمرة على موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس و تشكيلة يوفنتوس وبرشلونة في المباراة الودية، وستلعب المباراة عند الساعة الـ03:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة X يوفنتوس

بطولة الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية

يمكنكم متابعة المباراة عبر

- قناة الرابعة الرياضية المفتوحة

- جهاز ستار لاين

- الموقع الرسمي لقناة الرابعة https://t.co/BK7uYCSo8U

-عبر تطبيق الرابعة على ال ( ios ) (Android)https://t.co/QLg4qXSrAD pic.twitter.com/awpZmIzpyQ — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) July 25, 2022

تشكيلة برشلونة أمام يوفنتوس غدا

وأعلنت القناة الرابعة العراقية نقل مباراة برشلونة يوفنتوس عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث حصلت القناة علي حقوق بث مباريات بطولة الأبطال الودية.

تردد القناة الرابعة الرياضية

ويمكن استقبال القناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس من خلال التردد التالي:

اسم القناة : Al Rabiaa TV Sport

التردد: H 11334

معدل الترميز: 27500

تشكيلة برشلونة ضد يوفنتوس الودية

وفي مقالنا تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة يوفنتوس الودية2022- تشكيل مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية2022، سيدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في مباراته الماضي أمام انتر ميامي والتي انتهت بنتيجة 6-0، وكذلك ريال مدريد بنتيجة 1/0 وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات وخاصة وأن الفريق الاسباني وصل لمركز الوصيف في ترتيب الدوري الاسباني بعد أن وصل ترتيبه للمركز العاشر بعد سلسلة من الهزائم ، ولمشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس هنــــــــــــا

تشكيلة برشلونة ويوفنتوس

موعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة الودية

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة فجر يوم الاربعاء 27 يوليو في تمام الساعة 02:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، 03:30 صباحًا بتوقيت السعودية وفلسطين

تشكيلة نادي برشلونة في مباراة يوفنتوس الودية

ونلفت لكم ضمن مقالنا تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة يوفنتوس الودية2022- تشكيل مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية2022، المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، استقر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك في مباراة ودية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد لعام 2021-2022.

وتقام المباراة على ملعب القطن بمدينة دالاس، تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، لمشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس هنــــــــــــا

تشكيلة برشلونة ويوفنتوس الودية

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - سيرجينيو ديست

الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗪

🇺🇸 USA Preseason Tour: Day 10 pic.twitter.com/OpXQr7SnSu — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2022

تشكيلة برشلونة أمام يوفنتوس الودية

وفي اطار مقالنا تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة يوفنتوس الودية2022- تشكيل مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية2022وتغلب البارسا في اللقاء السابق على مواطنه وغريمه الأزلي ريال مدريد بهدفٍ دون رد، فيما تفوق يوفي على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة بين العملاقين في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة يوفنتوس أمام برشلونة في المباراة الودية

التشكيل| 4-3-3

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانيلو، فيديريكو غاتي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ماركو دا غراكا، دوشان فلاهوفيتش.

Pronto per la prima partita di campionato? ⚪️⚫️ A Ferragosto c'è Juventus - Sassuolo 🏟



🛒 Vendita aperta per i member! #JuveSassuolo — JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2022

تشكيلة يوفنتوس أمام برشلونة في المباراة الودية

ويخوض برشلونة، اختبارًا قويًا أمام برشلونة، فجر الأربعاء المقبل، حين يواجه يوفنتوس بملعب كوتن بول في دالاس ضمن جولته الصيفية في الولايات المتحدة حيث اكتسح إنتر ميامي (6-0)، وفاز على غريمه اللدود ريال مدريد (1-0).



ووصل الفريق الكتالوني ولاية تكساس حيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية، مع معنويات مرتفعة بشدة بعد التغلب على الريال في لاس فيجاس والتحقق من أن الصفقات الجديدة تتوائم مع فلسفة تشافي هيرنانديز حتى الآن.

تشكيلة يوفنتوس وبرشلونة الودية

وفي نهاية مقالنا تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة يوفنتوس الودية2022- تشكيل مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية2022، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الكلاسيكو والتشكيل المتوقع ليوفنتوس وبرشلونة والمقرر عقده يوم غدٍ الاربعاء في الولايات الامريكية المتحدة 2022، لمشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس هنــــــــــــا