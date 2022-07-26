إيران تكشف عن عائدات بيعها من النفط

كشفت وزارة الاقتصاد الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن عائدات البلاد من بيع النفط والمكثفات الغازية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2022)، شهدت ارتفاعا بنسبة 580%.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي في مؤتمر صحفي- "بسبب زيادة الصادرات النفطية ومعدل تحويل العملة، شهدنا زيادة بنسبة 580% في عائدات البلاد من تصدير النفط والمكثفات الغازية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري( بدأ في 21 مارس 2022)"، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت خاندوزي، إلى الجوانب الاقتصادية لزيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى روسيا وتركيا، قائلا: "إن إجراء هاتين الزيارتين كان تماشيا مع سياسة حسن الجوار التي تتبعها الحكومة، وهي الأولوية الأولى لسياستنا الخارجية".

وأشار إلى أنه خلال اللقاء بطهران بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تم التأكيد على تسريع تنفيذ الجوانب الاقتصادية التي نوقشت خلال زيارة رئيسي لموسكو، من بينها التعامل بالروبل الروسي مقابل الريال الإيراني في التجارة الثنائية.

وأردف وزير الاقتصاد: "كما تم توقيع 8 وثائق واتفاقيات بين طهران وأنقرة، خلال زيارة رئيس الجمهورية التركية لإيران، أهمها اتفاقية لتوريد الغاز الإيراني إلى تركيا لمدة 25 عاما، حتى عام 2025".