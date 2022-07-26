رسميا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع مهاجم رين

نجح نادي بايرن ميونخ في إبرام صفقة هجومية جديدة، اليوم الثلاثاء، بالتعاقد مع أحد المواهب الفرنسية الشابة.



وأعلن النادي البافاري تعاقده مع ماثيس تيل، مهاجم رين الفرنسي، وذلك حتى يونيو/ حزيران 2027.



وعلق حسن صالح حمديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ "تيل يعد واحدا من أفضل المواهب في أوروبا، فهو سريع للغاية، وقوي بدني، ومهاجم عصري، وتعاقدنا معه بعد متابعة لفترة طويلة".



من جانبه، كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه بموقع "تويتر" عن بلوغ قيمة الصفقة 20 مليون يورو، إلى جانب 8.5 مليونا كحوافز إضافية.



وأتم تيل، الذي سيرتدي مع بايرن رقم 39، عامه الـ17 في أبريل/ نيسان الماضي، حيث ظهر مع رين في الدوري الفرنسي في سن صغيرة، وذلك خلال أغسطس/ آب الماضي.



وأصبح تيل أصغر لاعب في تاريخ رين بعمر 16 عاما و110 أيام، محطما الرقم القياسي السابق لإدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد الحالي.