علماء يكشفون سبب إصابة مرضى فيروس كورونا بـ "تلف القلب"

توصل مجموعة من الباحثين إلى سبب معاناة بعض المصابين بفيروس كورونا من تلف القلب، وهي المشكلة الصحية التي لا تحدث مع غيره من الفيروسات التاجية المعروفة.



التهاب عضلة القلب

ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز" البريطانية، أكد الباحثون، أن بروتين "سبايك"، الموجود على سطح فيروس كورونا والذي يرتبط بالخلايا البشرية، ويبدأ عملية إدخال الحمض النووي الريبي الفيروسي في الخلية، يمكنه التسبب في إصابة عضلة القلب بالالتهاب والخلل الوظيفي، وهو ما يؤدي إلى تلف القلب في النهاية.



وأشار فريق الدراسة، التي بدأت منذ بدء تفشي كورونا في 2020، إلى أنه اكتشف وجود تغييرات غير طبيعية في طريقة ضخ القلب للدم في 55 في المائة من مرضى كورونا بمستشفيات نيويورك، وقد عانى حوالي واحد من كل سبعة مرضى من خلل وظيفي حاد بقلوبهم.



وخلال اختبارات معملية لمجموعة من خلايا القلب ثلاثية الأبعاد المزروعة بالمختبر، لاحظ الباحثون أن بروتين "سبايك" جعل خلايا عضلة القلب أكبر بكثير مقارنة بالخلايا التي لا تحتوي على هذا البروتين.



وقام الباحثون بعد ذلك بدراسة فيروس تاجي آخر يعرف باسم "فيروس كورونا البشريNL63 " (HCoV-NL63) والذي يحتوي على بروتين شبيه مشابه بعض الشيء لبروتين "سبايك" يساعد الفيروس على اختراق الخلايا.



وعلى عكس فيروس كورونا المستجد، فإن بروتين "فيروس كورونا البشريNL63" لم يحفز الاستجابة المناعية الطبيعية في خلايا عضلة القلب ولم يتسبب في أي تغييرات بالعضو.