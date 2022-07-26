تشافي: أخبرت هؤلاء اللاعبين بالبحث عن ناد آخر

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أنه يساعد النادي على إبرام الصفقات الجديدة، مشددًا على أن اسم البارسا يجذب اللاعبين.



وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كوندي؟ النادي يعمل على تعزيز الفريق، لكن لا يمكنني التحدث عن لاعبين ليسوا معنا، سنرى إذا كان بإمكاننا الإعلان الرسمي".



وأضاف: "اللاعبون يريدون المجيء لبرشلونة بسبب عظمة النادي على المستوى العالمي والتاريخي، بجانب المشروع المثير الذي يساعد أيضًا على التحدث بوضوح مع اللاعب".



وزاد: "إنه برشلونة، حتى مع وجود مرحلة غير جيدة. الجميع متحمس للعب هنا، وهناك أمل في العودة إلى القمة، واللاعبون العظماء مثل ليفاندوفسكي أتوا إلى هنا من أجل النجاح".



وتابع: "نحن برشلونة، حين نذهب لأستراليا وأمريكا نرى الجماهير التي لديها شغف بالنادي، وحين ترى الصفقات الجديدة متحمسة مثل كريستنسن، كيسي، رافينيا وليفاندوفسكي، فهذا برشلونة وعظمته".



وأوضح: "بالطبع أساعد النادي على إبرام الصفقات وأشجع اللاعبين للمجيء إلى هنا، وأجعلهم يشعرون بأهميتهم وأشرح لهم طريقة اللعب، لكن اسم برشلونة يساعد، فهو نقطة جذب اللاعبين".



وواصل: "العمل الذي يقوم به ماتيو أليماني وجوردي كرويف استثنائي، والثقة التي يمنحني إياها الرئيس للعمل تجعلني أشعر براحة كبيرة. نحن عائلة ولدينا مشروع مثير للفوز بالألقاب".



وعن الأربعة لاعبين الذين لم يتواجدوا في جولة أمريكا (أوسكار مينجويزا وريكي بويج وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت)، علق: "لقد كنت واضحا جدًا معهم منذ مايو/آيار، بأن يبحثوا عن أندية أخرى. نحاول مساعدتهم حتى تتاح لهم فرصة اللعب، لأنه من المستحيل عليهم اللعب معنا في الوقت الحالي".



وختم: "فيران توريس لن يلعب في المباراة الودية ضد يوفنتوس، لأنه لم يتعاف تمامًا من الإصابة في قدمه".