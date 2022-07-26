موعد مباراة الزمالك القادمة -موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام فيوتشر والقنوات الناقلة، لا يزال نادي الزمالك المصري، يبدع في الدوري المصري، الأمر الذي لفت انتباه كافة عشاق الكرة المصرية وغيرها، لذلك باتت مباريات الزمالك المصري تلقى اهتماماً واسعاً وكبيراً من قبل العديد من الجمهور الكروي المصري وكذلك جمهور الزمالك العريق، لذلك سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والذي من المقرر أن يخوضها الزمالك أمام فيوتشر في جول الإياب من مباريات الدوري المصري الممتاز، وبحرص سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لمعرفة موعد مباراة الزمالك وفيوتشر وأبرز التصريحات التي جاءت على لسان المدربين.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام فيوتشر

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر، في جولة الإياب بالإسبوع الـ 27 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق الزمالك مواجهته المقبلة أمام فيوتشر بعد أن تمكن من الفوز على نظيره سموخة، بهدفين نظيفين، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب بالجولة الـ 26 من الدوري، في المواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ويلتقي الزمالك بنظيره فيوتشر على استاد السلام، وتبدأ المباراة في العاشرة مساء ًبتوقيت مكة المكرمة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وفى اول قرار للبرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق، عقب الفوز على سموحه منذ قليل بثنائية نظيفه.

قرر البرتغالى فريرا المدير الفنى للفريق، خوض التدريبات الجماعية للفريق غداً الاثنين بشكل طبيعى استعداداً للمباراة الفريق القادمة.

ورفض البرتغالى منح اللاعبين راحة غداً بعد مباراة سموحه اليوم، واستقر على خوض التدريبات فى تمام الخامسه عصراً بتوقيت القاهره، على ملعب النادى بمقر النادى.

حيث يرغب فى الاستعداد بصورة مباشرة للقاء القادم، والذى سيكون امام فيوتشر ضمن منافسات الاسبوع الــ 27.

هذا اللقاء الذى سيكون يوم الخميس القادم، فى تمام الساعه التاسعة مساءً بتوقيت القاهره.

اخترنا لكم: تردد قناة اون تايم سبورت HD

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على سموحة في الدوري المصري

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره فيوتشر، الخميس المقبل، في الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس" على الهواء مباشرة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

التردد 10853

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

من المُتوقع أن يتم إذاعة مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 60 نقطة

بيراميدز - 56 نقطة

الأهلي - 51 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

سموحة - 39 نقطة

مواعيد مباريات الزمالك القادمه

من المقرر أن يتم عرض لقاء الزمالك ومضيفه فيوتشر عبر إحدى قنوات شبكة أون تايم سبورتس.

جدير بالذكر أن تمكن نادي الزمالك من احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في وقت كتابة هذه السطور، وذلك بعد أن تمكن من حصد 60 نقطة في محصلة رصيده من 26 مباراة خاضهم حتى الآن، ويليه بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، فيما يتواجد الأهلي بالمرتبة الثالثة برصيد 51 نقطة من 24 مباراة.

واحتل الزمالك تلك المرتبة بعد أن فاز في 19 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة في أربع أخرين، ولمعرفة مواعيد مباريات الزمالك القادمه هنـــــــــــــــا

مباراة الزمالك القادمة

الزمالك على موعد مع مباراة نارية من العيار الثقيل، أمام فيوتشر بطل كأس الرابطة 2022 بخماسية في شباك غزل المحلة، وستكون ضمن منافسات الأسبوع 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك اليوم

ينطلق اللقاء بين الزمالك وفيوتشر على أرض ملعب استاد الأهلي بمدينة السلام عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -السعودية وقطر والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة والعشرين للدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بها المسابقة.