"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء 27 يوليو

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (27 يوليو).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي " إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في الكشوفات المتبقية من الحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (120) من كشف (2022/28)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/28)، داعية المدرجة أسماؤهم لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.، لافتة إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الوزارة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــا