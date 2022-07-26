كهرباء غزة: الجدول المعمول به 8 ساعات وصل وأخرى قطع ولا يوجد خطة عمل محددة

أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنه لا تعتمد على خطة محددة للتعامل مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام.

وقال مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء محمد ثابت في تصريح صحفي:" لا يوجد خطة محددة للتعامل مع الموجة الحارة التي ستضرب البلاد هذه الأيام، والجدول المعمول به حالياً هو 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي مقابل 8 ساعات قطع، مع نسبة عجز في الحصص الكهربائية الواصلة لمنازل المواطنين"

وتضرب البلاد في هذه الأيام موجة حارة، أثرت تبعياتها على جدول توزيع الكهرباء، الغير منتظم والقاضي بـ8 ساعات وصل وأخرى قطع مع نسبة عجز تصل ساعتين في بعض المناطق، الا أن الموجة الحارة زادت من نسبة العجز فقد تصل وفق المواطنين لقرابة الـ4 ساعات في بعض المناطق.