تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 على عرب سات ونايل سات، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي وحول العالم عن تردد قناة رابعة العراقية الرياضية، حيث تعد هذه القناة من القنوات التي تبث الكثير سواء مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، وغيرها الكثير من المباريات، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل عن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نرفق لكم تردد قناة الرابعة العراقية 2022 على عربسات ونايل سات، حتى تستمتعوا بمشاهدة أحداث وتفاصيل المباريات العالمية وخاصة الدوري الاسباني.

قناة الرابعة الرياضية

وكانت مؤخراً عرضت القناة المباراة المهمة بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تسمى بـ"كلاسيكو الأرض" وأقيمت السبت الماضي 24 يوليو 2022، في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الموسم التحضيري للموسم الكروي الجديد في إسبانيا 2022-2023.

طريقة ضبط تردد قناة الرابعة

ونرفق لكم في فريق "فلسطين اليوم" في الرابط التالي فيديو طريقة ضبط تردد قناة الرابعة العراقية:

ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2022

تردد قناة الرابعة العراقية عرب سات ونايل سات، اضبط تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2022 نيل سات وعرب سات؛ كونها تعتبر قناة الرابعة العراقية ‏واحدة من أشهر القنوات الرياضية الخاصة بنقل وعرض كأس الأمم الآسيوية والذي يهم ويكون مميز جدا بالنسبة للملايين من المتابعين، ‏ولذلك تقوم القناة بصورة مستمرة بمحاولة تجديد البيانات الخاصة بها وزيادة كفاءتها، واليكم تردد قناة الرابعة العراقية:

تردد الرابعة على عربسات

التردد : 11747

الاستقطاب : عمودي

معامل التصحيح : 27500

معدل الترميز : 2/3

أسم القناة : الرابعة العراقية

القمر الصناعي : عرب سات





تردد الرابعة على نايل سات

التردد : 11678

الاستقطاب : افقي

معامل التصحيح : 27500

معدل الترميز : 5/6

أسم القناة : الرابعة العراقية

القمر الصناعي : نايل سات