بيان من الأونروا بشأن إعادة الاعمار في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" اليوم الثلاثاء26/7/2022 ، انها بصدد إعادة إعمار 364 منزل دمرت خلال عدوان 2021 حتى تاريخه.

وبينت خلال بيان مقتضب لها : سيتم إدراج حوالي 100 حالة جديدة خلال الأسبوع القادم لاستلام الدفعة الاولى، مما سيشكل ما نسبته 74% من قوائم الأونروا من المنازل المهدمة كلياً و التي ينطبق عليها الشروط اللازمة.

وأوضحت انه سيتم الاستمرار بدفع بدل الايجارات لعدد 657 عائلة حتى نهاية شهر أغسطس و سيتم تسليمهم بدل الايجارات لنهاية العام في نهاية شهر أغسطس ، مشيرةً الى أنه قد تم الانتهاء من دفع بدل الاصلاحات لما يزيد عن 7,000 عائلة في أنحاء قطاع غزة.