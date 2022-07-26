يبحث الناس عن رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444 ومسجات قصيرة تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444، وهي رسائل يتراسل بها الناس بمناسبة العام الهجري الجديد، فيتهادونها محملة بأطيب الأمنيات في السنة الجديدة سائلين الله -عزَّ وجلَّ- لبعضهم بعضًا الخير كله، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد- مسجات قصيرة تهنئة بالسنة الهجرية 1444، للأهل والأخ والصديق والحبيب بالإضافة إلى عبارات وكلمات بمناسبة رأس السنة الهجرية.

رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد رسمية 1444

إنَّ الرسائل التي يهديها الناس لبعضهم بعضًا بمناسبة العام الهجري الجديد هي الرسائل الرسمية التي تحمل معها أطيب الأمنيات وأجمل الدعوات، وفيما يأتي سوف نقدم رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد رسمية للأهل والأصدقاء والأخوة وسنقدم رسائل تهنئة لكافة المسلمين في مختلف بقاع الأرض:

رسالة تهنئة بالعام الجديد رسمية للأهل

إنَّها بداية عام هجري جديد، أهلي الأغلى على قلبي من بين جميع البشر في العالم، كل عام وأنتم بخير في هذه المناسبة الذي يحقُّ لنا كمسلمين الفرح بها والسعادة بقدومها، كل عام وأنتم إلى الله رب العالمين أقرب، أسأل الله رب العالمين لكم السعادة والفرح، وأسأله لكم سنة مليئة بالخير والسعادة وسنة ملؤها المغفرة والرحمة والسرور والحبور.

رسالة تهنئة بالعام الجديد رسمية للحبيب

حبيبي الغالي أحب أن أكون أوَّل من يهنئك بقدوم العام الجديد، وبقدوم رأس السنة الهجرية، هذا التاريخ وهذه الذكرى العظيمة التي تصادف الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هذه الهجرة التي كانت من أعظم أسباب بناء الدولة الإسلامية العظيمة التي نشرت الإسلام في الأقطار كافة، فما أعظم أن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة في هذا اليوم العظيم، كل عام وأنت بخير من الله رب العالمين.

رسالة تهنئة بالعام الجديد رسمية للأصدقاء

إلى أصدقائي في هذا العالم أجمع، أسأل الله تبارك وتعالى لكم الخير والسلامة والصحة والعافية والرزق الوفير، اللهم اجعل السنة الجديدة على أصدقائي سنة خير وسعادة، ربِّي اجعلهم من الذين يسعدون في كل عام، اللهم اشملهم بمغفرتك ورحمتك وعفوك، أصدقائي الأحباب كل عام وأنتم بخير من الله رب العالمين.

رسالة تهنئة بالعام الجديد رسمية للأخوات

إلى أخوتي الأقرب إلى قلبي، إنَّه عام جديد أقبل علينا بحلوه ومره، إنَّه عام مليء بالحب والسعادة، لقد جاءنا ونحن في غفلة منه، وإنَّه يوم رأس السنة الهجرية المباركة، تاريخ هجرة الحبيب المصطفى من مكة إلى المدينة، فيارب اجعل هذا اليوم علينا مباركًا، ويسر لنا أمرنا فيه وأنزل علينا رحمتك واجعلنا من المعتوقين من النيران يا رب العالمين.

رسالة تهنئة بالعام الجديد رسمية للمسلمين

أيها المسلمون والمسلمات من جميع بقاع العالم، إنَّه هلال شهر محرم، قد أضاء ليالينا، فشهر محرم أول شهور السنة الهجرية، فنسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر وفي هذه المناسبة أن نكون على قدر كاف من المسؤولية التي حملنا الله تعالى، وأن نساند رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الذي ذاق من السفر والترحال الويلات في رحلته نحو المدينة، فعلينا أن نأخذ عبرًا ومواعظ في الصبر والجلد، كل عام والمسلمون جميعًا بألف خير من الله رب العالمين.

رسائل عن السنة الهجرية الجديدة

من أجمل الرسائل بمناسبة السنة الهجرية الجديدة التي أرَّخ لها المسلمون معتمدين على الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هي الرسائل الآتية:

إلى الأحباب في كل بقاع الأرض من المسلمين، أتوجه إليكم في هذه المناسبة العظيمة بأسمى المباركات وأطيب التهنئات، كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية.

رسالة تهنئة أرسلها بقلب مليء بالجب إلى المسلمين في كافة بقاع الأرض بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، اللهم اجعل هذا العام الجديد عام خير على المسلمين، كل عام وأنتم أيها المسلمون بألف خير من الله رب العالمين.

إنَّها سنة هجرية جديدة، إنَّه عام جديد يمر على الهجرة النبوية العظيمة التي مهدت لقيام الدولة الإسلامية القوية التي وصلت إلى المدائن الشام وشمال إفريقيا، لذلك من حقنا نحن المسلمون أن نفرح ونهلل لهذه المناسبة العظيمة، كل عام والعالم الإسلامي بخير وسلام وأمان من الله.

أحلى الكلمات وأطيب العبارات أصوغها في هذه الرسالة التي أرسلها من قلبي إلى أصدقائي وأحبابي المسلمين في كل مكان، أهنئهم بها بمناسبة قدوم رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى لكم سنة مليئة بالخيرات والرحمات والمغفرات.

إلى كل أحبابي وأهلي وأصدقائي، تملأ السعادة قلبي ورحي وأنا أهنئكم بأطيب العبارات بمناسبة قدوم السنة الهجري الجديدة، كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس.

مسجات عن العام الهجري الجديد 1444

إنَّ من أجمل المسجات التي يمكن أن يرسلها المسلم لأخيه المسلم بمناسبة رأس السنة الهجرية هي المسجات الآتية:

بالكلمات التي يصوغها القلب بدلًا من العقل، الكلمات المعطرة بالحب والشوق وعبير المحبة، أهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير.

إنَّه عام هجري جديد أقبل علينا، فيا رب اجعل هذا العام مليئًا بالمحبة والخير لنا ولجميع المسلمين في هذا العالم، ربِّي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا جنة بلا حساب، ورؤية بلا حجاب، اللهمَّ اجعلها سنة خير يا رب العالمين.

رسالة مليئة بالحب، وبأطيب الأمنيات التي تخرج من القلب إلى القلب بمناسبة العام الهجري الجديد، اللهمّ بارك لنا في عامنا الجديد واجعله خيرًا من أعوامنا السابقة يا رب العالمين.

اللهمَّ في هذه السنة الجديدة أسألك لجميع المسلمين الخير والرحمة والثبات، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، واجعلنا من الذين غفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار في هذه السنة يا كريم.

في هذه السنة الهجرية الجديدة، أبعث رسالة إلى كل صديق وقريب من القلب، رسالة معطرة بذكر رب العالمين جل وعلا، أبعثها لكل مسلم يحق له الفرح بمناسبة الهجرة النبوية المباركة، أقول فيها: “اللهم اجعل هذه السنة كلها خير وسعادة وفرح علينا وعلى جميع المسلمين يا كريم، كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على قلبي”.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444

يهتم الكثير من الناس بمناسبة العام الهجري الجديد بالحصول على عبارات تهنئة يرسلونها للأحباب والأقارب في هذه المناسبة العظيمة، لذا سنقدم فيما يأتي عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444:

إنَّه الأول من شهر محرم، يوم الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدين المنورة، إنَّه أول يوم في السنة الهجرية الجديدة، ربِّ اجعله يومًا مباركًا وعامًا مباركًا يا أرحم الراحمين.

لقد مرَّ عام جديد على الهجرة النبوية العظيمة، نسأل الله تعالى أن يكون هذا العام خيرًا من الأعوام السابقة، اللهم اجعله من أعظم الأعوام خيرًا وبركة ورحمة ومغفرة يا أرحم الراحمين.

بمناسبة العام الهجري الجديد، أتقدم لجميع الأصدقاء والأحباب والأقارب بالتهنئة وأرسل إليهم وابلًا من الحب والمباركات في هذه المناسبة العظيمة، اللهم اجعل هذا العام مليئًا بالحب والإخاء، كل عام والمسلمون جميعًا بألف خير من الله تعالى.

أحب أن أهنئ جميع المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية وأن أقول لهم من القلب: “ربِّي اجعل هذه السنة أحسن حالًا من السنة السابقة، اللهمَّ يسر لنا ولا تعسر علينا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واجعل وقتنا مليئًا بالطاعة والعمل الذي يُوجب المغفرة منك يا رب العالمين”.

في مثل هذا اليوم هاجر النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- هربًا بدينه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، من أجل أن يرجع فيما بعد أقوى، إنها تجربة عظيمة يجب علينا جميعًا التعلم منها، كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

كلمات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444

التهنئة بالعام الهجري الجديد من أعظم ما يمكن أن يزيد من أواصر المحبة والود بين المسلمين، وفيما يأتي كلمات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444هـ:

إنه عام هجري جديد، إنها سنة أخرى تمر على الهجرة النبوية العظيمة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ربِّي اجعل هذه السنة مليئة بالحب والود والسلام.

في هذه السنة المباركة، نقول: الحمد لله رب العالمين الذي شاء لنا أن نبلغ هذا العام الهجري الجديد بأحسن حال، ربنا بارك لنا في هذه السنة وارحمنا بها برحمتك يا كريم، اللهم نسألك الخير والرحمة والمغفرة.

أبارك وأهنئ لأصدقائي جميعًا قدوم العام الهجري الجديد سائلًا المولى عز وجل لهم السعادة في هذا العام والفرح والسرور والرحمة والمغفرة.

إنَّه عام هجري يطل علينا بكل ما فيه من جمال وحزن وأسى وسعادة، أسأل الله رب العالمين لي ولكم جميعًا إخوتي المسلمين في كل أرجاء العالم سعادة لا مثيل لها، ورزقًا وفيرًا يكفينا، اللهمَّ اجعلنا من المغفور لهم في هذه السنة يا كريم.

أصدقائي الغاليين من كل بقاع الأرض، كل عام وأنتم بخير في ذكرى الهجرة العظيمة التي قام بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، محققًا الأمر الإلهي، ومكملًا طريق الدعوة إلى الله تعالى، لتكون هذه الهجرة عتبة وبداية لوصول الإسلام إلى العالم بأسره.

بكثير من الشوق والحب، وبحروف معطرة بالأمل، أبعث إليكم معشر المسلمين جميعًا برسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية المباركة لعام 1444 وأسأل الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية، وأسأله لكم سنة خير ورحمة ومغفرة.

بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية 1444

إن المقصود بالبوستات الخاصة بالتهنئة برأس السنة الهجري لعام 1444هـ هي البوستات التي يطلبها رواد مواقع التواصل لنشرها على حساباتهم الشخصية في هذه المناسبة العظيمة، وفيما يأتي نضع بعضًا من بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية 1444:

البوست الأول

لقد جاء العام الهجري الجديد، جاء يحمل معه أحداثًا في علم الغيب، لا يسعنا إلَّا أن نسأل الله تعالى أن يكون ما يحمله هذا العام خيرًا علينا جميعًا، إنَّه هلال شهر محرم يطل علينا من جديد، وهو الهلال الذي يأتي معه رأس السنة الهجرية الجديدة، ربَّنا اجعل هذه السنة سنة خير على جميع المسلمين، واجعلنا سائرين على خطا الحبيب المصطفى الذي هاجر في مثل هذا اليوم هجرته العظيمة التي فتحت له أبواب الأمصار، فنشر الإسلام في جميع الأقطار وفي سائر الشعوب، كل عام وأنتم أيها المسلمون بألف خير من الله تعالى، سنة هجرية مباركة على كافة المجتمعات الإسلامية بإذن الله رب العالمين.

البوست الثاني

لقد أطل علينا من جديد يوم رأس السنة الهجرية، جاء علينا ليذكرنا بهذه المناسبة العظيمة، ليذكرنا بالهجرة النبوية المباركة التي قام بها خير الخلق محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، ومن معه من المسلمين الأوائل، قاموا بها جماعة ليهربوا بدين الله تعالى من بطش المشركين، وليؤسسوا دولة عظيمة متوطدة قادرة على مواجهة كُبرى الدول وأعتى الجيوش في ذلك الزمان، إنَّه عام هجري جديد وسنة هجرية جديدة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه السنة سنة خير وسعادة وفرح وسرور علينا جميعًا، اللهمَّ في السنة الهجرية الجديدة يسر لنا الرحمة والمغفرة والحب، اللهم نسألك الرحمة لنا ولكافة المسلمين يا كريم.

أشعار عن رأس السنة الهجرية الجديدة

لقد كتب الشعراء عن رأس السنة الهجرية وعن الهجرة النبوية أجمل الأشعار وأحلى القصائد، وفيما يأتي نضع نص قصيدة عن رأس السنة الهجرية وقصيدة عن الهجرة النبوية المباركة:

قصيدة عن رأس السنة الهجرية

يقول الشاعر متحدثًا ومهنئًا بمناسبة رأس السنة الهجرية:

لله فــي أيـــامه عِبَـــرٌ جِســـامْ ذكرى معــطـــرةٌ وذكــرى للأنامْ

ذكـــرى الـحبيب مـحمد مع صحبهِ قد هاجروا من موطن نحو الــمرامْ

تركوا الديار ومــا حــَوَتْ في عزّةٍ حزن وراءهم وشــوق في الأمــامْ

ساروا لـــيرضوا ربـهم ولينــشئوا وطنا عــزيزًا يركزون بـه الحســـامْ

قصيدة عن الهجرة النبوية المباركة

يقول الشاعر محمود سامي البارودي في قصيدته عن الهجرة النبوية المباركة:

أَوحى الرَّسولُ بِإِعدادِ الرَّحيلِ إِلى مَن عِندَهُ السِّرُّ مِن خِلٍّ وَمِن حَشَمِ

وَسارَ بَعدَ ثَلاثٍ مِن مَباءَتِهِ يَؤُمُّ طَيبَةَ مَأوى كُلِّ مُعتَصِمِ

فَحِينَ وَافى قُدَيداً حَلَّ مَوكِبُهُ بِأُمِّ مَعبَدَ ذاتِ الشَّاءِ وَالغَنَمِ

فَلَم تَجِد لِقِراهُ غَيرَ ضائِنَةٍ قَدِ اقشَعَرَّت مَراعِيها فَلَم تَسُمِ

فَما أَمَرَّ عَلَيها داعِياً يَدَهُ حَتّى اِستَهَلَّت بِذِي شَخبينِ كَالدِّيَمِ