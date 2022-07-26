وزارة السياحة تقرر إغلاق شاليه منتجع بيانكو حتي إشعار آخر

قررت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء 26/7/2022، إغلاق الشاليه الذي حدثت فيه المخالفة في منتجع بيانكو وحتي إشعار آخر لعدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتبعة في تنفيذ اقامة الفعاليات والأنشطة، التي تخالف أعراف وتقاليد شعبنا المحافظ الأصيل .

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، متابعتها لكافة المنشآت السياحية، والقيام بجولات تفتيشية للتأكد من شروط تنظيم الفعاليات والسلامة العامة والجودة لخدمات المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أنها منحت الأذونات المشروطة بإقامة الفعاليات والأنشطة وفق المصلحة الوطنية، وتقاليد وأعراف شعبنا المحافظ .

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل يومي رواد ونزلاء الشاليهات والمنتجعات السياحية وفق منظومة الكترونية بالشراكة مع مباحث السياحة بوزارة الداخلية.

وشددت الوزارة على سحب التراخيص وتصدر القرارات الإدارية والإغلاقات والعقوبات بحق من يثبت غير التزامه بالتعليمات الوطنية.

وأكدت الوزارة، متابعتها مع الجهات المختصة القيام بدورها في المحافظة على قيم وثقافة شعبنا المحافظ والذي يستحق الحياة الهانئة والترفيه وفق المقتضيات الشرعية.

ودعت الوزارة رواد التواصل الاجتماعي بعدم الإنجرار خلف الأصوات التي تدعو لبث الفتنة داخل المجتمع المحافظ ، والذي يطمح للحرية والاستقلال والتحرير.

وكانت ضجة كبيرة حدثت بسبب فيديو انتشر من قبل مجموعة من الشبان والفتيات خلال تنزههم في منتجع بيانكو، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بسبب ما اعتبره البعض أمر خارج عن تقاليد وأعراف شعبنا.