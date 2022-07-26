الأسير الجريح باسم النعسان يواجه ظروفاً صحية صعبة

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الأسير الجريح باسم النعسان (27 عاماً)، من بلدة المغير/رام الله، يواجه ظروفاً صحية صعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النادي، أن الأسير النعسان يعاني من مشاكل صحية عديدة جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال قبل شهر من اعتقاله خلال "الهبة الشعبية" عام 2015، ويعاني من إصابتين واحدة في قدمه اليسرى أدت إلى إصابة الشريان الرئيسي، وأخرى في بطنه نتج عنها تهتك في الأمعاء والقولون.

وكان قد اُعتقل الأسير باسم في تاريخ الـ8 من كانون الأول/ديسمبر 2015، وتعرض لتحقيقٍ استمر لعدة أيام، وواجه ظروفاً اعتقالية صعبة، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 12 عاماً.

وأشار النادي، إلى أن الأسير النعسان ما زال يعاني من آثار إصابته حتى اليوم، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية بشكلٍ عاجل، حيث كان من المفترض إجراؤها بعد سنة من إصابته، إلا أن الاحتلال يماطل حتى اليوم، ويمارس بحقه سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، وهو يقبع اليوم في سجن "النقب".

وتجدر الإشارة إلى أنه فقد والده وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من وداعه، كما وحرمت عائلته لمرات عديدة من زيارته على مدار السنوات الماضية.

وبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 600 أسير من بينهم 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.