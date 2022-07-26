هل ينجح يوفنتوس في ضم اللاعب ديباي؟

ذكرت صُحف أجنبية، أن يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه سعى يوفنتوس لضم الهولندي، ممفيس ديباي، في صفقة انتقال حر الموسم الماضي، وذلك بعد رحيله عن أولمبيك ليون، إلا أن اللاعب اختار الانضمام لبرشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو":" فإن يوفنتوس انضم لسباق ضم ديباي مع آرسنال ومانشستر يونايتد، بعد أن خرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز".

وأضافت الصحيفة:" أن برشلونة ليس لديه أي نية للإبقاء على ديباي، وسيرحب برحيله مقابل 20 مليون يورو".

جدير ذكره أنه يتواجد ديباي داخل معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية، وينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2023.