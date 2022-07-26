هيئة: إدارة "نفحة" تُمعن بتجاهل الحالة الصحية للأسير المريض شادي غوادرة

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء 26/7/2022، أن إدارة معتقل "نفحة" تُمعن بتجاهل الحالة الصحية الصعبة للأسير المريض شادي غوادرة (34 عاماً) من قرية بير الباشا قضاء جنين، والذي تبين مؤخراً أنه يعاني من إصابته بثلاثة أورام في الرئة بعد أن أجرى صورة للقفص الصدري قبل عدة أشهر.

وبينت الهيئة أن إدارة "نفحة" ترفض إجراء فحوصات طبية أخرى للأسير غوادرة لمعرفة ماهية الأورام التي يعاني منها وتماطل بتحويله، بذريعة أن الأسير تحت مراقبة أطباء الاحتلال العاملين في عيادة المعتقل لمدة خمس سنوات، وفي حال وجود خطورة على حالته سيتم تحويله لإجراء خزعة للورم، مع العلم بأن الأسير غوادرة يشتكي في الآونة الأخيرة من تقيؤ مستمر وتكتفي عيادة المعتقل بمنحه المسكنات بدون تشخيص ما يعانيه.

ولفتت الهيئة أن الأسير غوادرة أصيب عند اعتقاله خلال عام 2003 بـ 7 رصاصات بمختلف أنحاء جسده، وخضع حينها لعدة عمليات جراحية وتم استئصال نصف معدته، ولا يزال يعاني حتى اللحظة من آثار إصابته البليغة، وعقب اعتقاله صدر حكماً بحقه بالسجن مدى الحياة.

وفي سياق ذي صلة رصد تقرير الهيئة أيضاً تفاصيل الحالة الصحية للأسير المصاب نذير دار أحمد (22 عاماً) من قرية عبوين قضاء رام الله ، والذي يواجه وضعاً صحياً مقلقاً، وذلك بعد إصابته بـ 20 رصاصة بمختلف أنحاء جسده من قبل جيش الاحتلال أثناء عملية اعتقاله خلال شهر أيار الماضي.

وأشارت الهيئة نتيجة لتلك الإصابة تراجعت الحالة الصحية للشاب دار أحمد وبات يعاني على إثرها من مشاكل صحية عديدة، من بينها مشاكل بالرئتين وفي كثير من الأحيان يُصاب بانقطاع بالنفس ويفقد وعيه، ومن مشاكل بالمعدة، كما يشتكي من أوجاع حادة في الكتف نتيجة لوجود بقايا شظايا فيه وآلام في قدمه اليمنى وظهره، ويتم منحه أدوية مسكنة فقط داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة" لمساعدته على تجاوز حدة الألم، لكنه بحاجة لرعاية طبية حثيثة ولعلاج مستمر وناجع لحالته.

وأعربت هيئة الأسرى عن قلقها من تصاعد أعداد الحالات المرضية الصعبة بين صفوف الأسرى والمعتقلين في مختلف السجون، لا سيما من يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات متفاوتة حيث وصل عددهم إلى 23 أسيراً، مؤكدة بأن إدارة سجون الاحتلال ترتكب بحق الأسرى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة عدا عن زجهم بظروف اعتقالية وحياتية سيئة ومعدومة، ونتاجاً لذلك تُصاب أجساد الأسرى بالضعف والوهن وتتفشى الأمراض فيها.