الاحتلال يواصل نقل أبطال أسرى جلبوع ..نقل الأسير محمد عارضة لعزل أيالون

قالت مهجة القدس اليوم الثلاثاء 26/7/ 2022 ان مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني تنقل الأسرى المجاهدون محمد قاسم أحمد عارضة أحد أبطال نفق الحرية (جلبوع) من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن أيالون.

وتابعت المهجة انه تم نقل الاسير إياد إبراهيم حسن جرادات ومحمد محمود نظمي أبو بكر فرسان عملية نفق الحرية من عزل سجن رامون إلى عزل سجن أيالون.

ويشار الى ان قوات الاحتلال أقدمت الأحد الماضي على نقل الأسير القائد محمود العارضة من عزل سجن "رامون" إلى عزل سجن "ريمونيم"

بالاضافة الى نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى عزل سجن "رامون"، وأعلن إضرابه عن الطعام مجددًا، كما نقلت الأسير القائد محمود العارضة، من عزل سجن "رامون" إلى عزل سجن "ريمونيم".