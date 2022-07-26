الصحة تحذر من موجة سابعة من كورونا وتوضح سبب ارتفاع الوفيات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 26/7/2022، من موجة سابعة من فيروس كورونا خلال فصل الخريف والشتاء المقبلين، وازدياد أعداد الإصابات بالوباء.

وأوضح مدير صحة بيت لحم في وزارة الصحة شادي اللحام، أنه بعد أشهر سندخل فصل الخريف والشتاء وستكون هناك بالتأكيد متحورات جديدة، وتبدأ أمراض الشتاء وسيكون هناك ازدياد في أعداد الإصابات بالكورونا والإنفلونزا، ومن الممكن أن ندخل موجة سابعة وثامنة في فصل الشتاء المقبل وبالتالي لا بد أن يكون الجميع مستعداً بأخذ اللقاحات".

وأوضح اللحام، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أن 60% من المواطنين في الضفة الغربية تلقوا اللقاحات، غير أن هناك 40% لم يتلقوها بعد، مبينا أن أغلب نسبة الوفيات ممن لم يأخذ اللقاحات.

وناشد اللحام الجميع بأخذ اللقاحات، وخصوصا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي المناعة المنخفضة.

وحول أسباب ارتفاع أعداد الوفيات، أشار اللحام إلى أن ذلك يعود إلى أن عدد الإصابات كبير، وبالتالي هي نسبة وتناسب، بحيث أنه كلما ازدادت الإصابات تزداد الحالات الخطيرة والوفيات.

وأضاف: "هذه الموجة تختلف عن السابقة في شدة الأعراض، بحيث نلاحظ أن المصابين لديهم أعراض أشد وأقوى ونسبة الإدخال للمستشفيات ليست كبيرة ولكن الأعراض شديدة على الأشخاص المصابين وهذه الطفرة الحالية تمتاز بتأثيرها على الجهاز الهضمي والعضلات والمفاصل وارتفاع حاد في الحرارة".

وأشار إلى أن الجرعة الرابعة مخصصة للأشخاص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي المناعة الضعيفة.

