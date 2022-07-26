وفد الجهاد يزور عائلة المعتقل السياسي محمد خالد في البيرة

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، عائلة المعتقل السياسي الجريح محمد فاروق خالد (33 عامًا)، في مدينة البيرة، بالضفة المحتلة.

وعبر الوفد خلال زيارته عن تضامنه الكامل مع العائلة، مطالباً أجهزة السلطة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة وخصوصًا الجريح محمد، مستنكراً طريقة الاعتقال، وخطفه من سيارته في منطقة بيتونيا، ومداهمة منزله ومصادرة مقتنيات شخصية دون سند قانوني.

وأكد الوفد أن هذه الاعتقالات تفرق بين أبناء الشعب الواحد، وتهدم الروح الوطنية في الأجيال القادمة، والمطلوب هو إسناد العمل السياسي ودعم الحريات، مطالباً بضرورة الإسراع في معرفة مصيره والإفراج عنه.

يذكر أن جهاز المخابرات التابع لأجهزة السلطة يواصل اعتقال الجريح محمد فاروق خالد لليوم السادس على التوالي، وهو شقيق الشهيد عمرو فاروق خالد، ويعاني من إعاقة في قدمه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عدة مرات.