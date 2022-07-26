مستوطنون يعتدون على المزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على المزارعين ورعاة الماشية في خربة اقويويص بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال المزارع جبريل أبو عرام الذي يقطن في خربة اقويويص شرق يطا :"ان مستوطني "متسبي يائير" و"سوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا بالهراوات المزارعين وشتموهم بألفاظ نابية، وقاموا برعي ماشيتهم في محاصيل القمح والشعير واشتال الزيتون، ما تسبب بخريب المحاصيل، وتكسير أشتال الزيتون".

وبدوره، أكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور :"أن المستوطنين المدججين بالسلاح يتبادلون الأدوار مع سلطات الاحتلال التي توفر لهم الحماية الكاملة دوما، في تصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين في يطا وقرى وخرب ومسافر جنوب الخليل".

وأوضح الجبور، أن المستوطنين يقومون بذلك من خلال الهجوم على المنازل، والمنشآت، ورعي ماشيتهم في أراضي المواطنين، ومزروعاتهم، وتدمير شبكات الكهرباء، وسرقة مياه الشرب، لإجبار المواطنين على ترك منازلهم وأراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

