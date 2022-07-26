سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26-7-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في مصر وهي من الموضوعات الهامة للملايين من المصريين والعرب وخاصة أن مصر من الدول التي تحتوي على استثمارات هائلة من قبل الكثير من المستثمرين العرب في كافة القطاعات، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة عن أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء، ونرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية لمعرفة الأسعار.

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

وننشر في فريق "فلسطين اليوم" سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26-7-2022، في مختلف البنوك المصرية.

وسجل البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.





أسعار الدولار فى البنوك البنوك المصرية اليوم الثلاثاء :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.88 جنيه للشراء....... 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء....... 18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء....... 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء....... 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء...... 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء....... 18.95 جنيه للبيع.



