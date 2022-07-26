الداعية الخميس يوضح حُكم المشاركة في مجموعات دردشة مختلطة

أوضح الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، حُكم المشاركة في المجموعات المختلطة على تطبيقات التراسل بين الشبان والشابات في الجامعات.

وقال الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، إنه لا يجوز إنشاء المجموعات المختلطة على تطبيقات التراسل، بين الشبان والشابات في الجامعات.

وأضاف الخميس رداً على أحد الأسئلة، في مقطع مصور متداول على مواقع التواصل: "لا يجوز المشاركة في المجموعات التي تضم شبانا وشابات، إلا أن تكون المجموعة للمدرس، أو المدرّسة، لإبلاغ الطلاب بالأمور المتعلقة بالدراسة، وليس للدردشة العامة."

وتابع: "لا يجوز؛ لأن الشيطان موجود".

وقبل أيام، أثار الخميس ردود فعل وجدلاً واسعاً، بعد حديثه عن "القرآنيين الكفرة"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يرفضون الأخذ بالأحاديث النبوية في أمور دين الإسلام، في حين دافع عنه آخرون، معتبرين أن هيئة كبار العلماء في السعودية تتفق مع هذا الرأي.

وقال الداعية الكويتي في مقطع مصور نشره على حسابه في تويتر، وحمل عنوان "القرآنيون الكفرة"، إن "هذا الذي يقول: أنا لا آخذ شيئا من السنة، وإنما أتبع القرآن فقط، هؤلاء القرآنيون الذين قال أهل العلم إنهم كفرة".

وأضاف: "هذا كفر بالله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه".

وأوضح أن "رد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. رِدّة"، مضيفاً: "طبعًا هذا الكلام جمع جهلًا وكفرًا؛ لأنه رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم".

ونبه إلى أن تفاصيل الحج والصلاة والزكاة والصوم جاءت في السنة ولم تأت في القرآن.

وأثار رأي الداعية الكويتي ردود فعل واسعة، حيث اعتبر البعض أن "استسهال فكرة التكفير مصيبة، وإشاعتها وتبريرها مصيبة أخرى"، في حين دافع آخرون عن الداعية، خاصة أن كلامه يوافق كلام أهل العلم، ومنهم أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية.