سعر الذهب النهاردة في مصر الثلاثاء 26/7/2022

شهد سعر الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 26/7/2022 ، ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاض لعدة ايام وخاصة بعد انخفاض اسعار الذهب ، واستقرار معاملات البورصة لتسجل نحو 1717 دولارا للأوقية ، لتكون اسعار الذهب هي محور بحث المصريين وخاصة بعد كورونا وفقدان ضمان العملات مع الانخفاض الكبير الذي يطرأ على اسعارها ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع سعرالذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 26/7/2022 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

سجل الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26/7/2022 ،عيار 24- 1135 جنيهًا شراء ، وسجل عيار 24 (بيع) 1125، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.





في حين سجلت اسعار الذهب عيار 21 في مصر سجل 915 جنيهات (شراء)، وسجل عيار 21 (بيع) 905، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18- 845 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 835 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 625 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 8015 جنيهات.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7904 جنيهات.

ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب





ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.

كم سعر الذهب النهاردة الثلاثاء في مصر ؟

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,050 جنيه $55.38

سعر الذهب عيار 22 962.61 جنيه $50.77

اسعار الذهب عيار 21 918.87 جنيه $48.46

اسعار الذهب عيار 18 787.60 جنيه $41.54

سعر الذهب عيار 14 612.57 جنيه $32.31

سعر الذهب عيار 12 525.06 جنيه $27.69

سعر الذهب عيار 9 393.80 جنيه $20.77

اسعار أوقية الذهب 32,659 جنيه $1,722

اسعار جنيه الذهب 7,351 جنيه $387.69

اسعار كيلو الذهب 1,050,116 جنيه $55,383

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 يوليو 1,050 918.48 787.26 612.31 524.83

24 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

23 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

22 يوليو 1,051 919.70 788.31 613.12 525.53

21 يوليو 1,046 915.65 784.83 610.42 523.21

20 يوليو 1,034 904.86 775.59 603.23 517.05

19 يوليو 1,042 911.73 781.48 607.81 520.98

18 يوليو 1,040 910.43 780.36 606.94 520.23

17 يوليو 1,038 908.50 778.71 605.66 519.13

16 يوليو 1,039 909.40 779.48 606.26 519.65