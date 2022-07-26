بعد إسقاط ملف المطلوبين ..مباحثات متقدمة لتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مستوى مباحثات متقدمة بين بلاده ومصر، وذلك لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من الخلافات السياسية.

وقال أردوغان خلال حديثه، مساء أمس الإثنين، على شاشة قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، إن المباحثات التركية المصرية "متواصلة عند المستوى الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".

وأضاف أردوغان "المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة. ليس مستبعدا أن يحدث هذا على مستويات أعلى، ما دمنا نفهم بعضنا بعضا"، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات "تؤذي" أحدهما الآخر.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، كانت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية بين مصر وتركيا على المستوى الأمني من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، قالت إن "هناك ما يمكن وصفه بالتقدم خطوة للأمام في سبيل تطبيع العلاقات".

وأوضحت المصادر أن "الاتصالات الأخيرة شهدت إسقاط ملف المطلوبين الأمنيين من جدول الملفات محل التشاور بين البلدين، بعدما أكد الجانب التركي استحالة تنفيذ ذلك المطلب، وفي المقابل أكد تقديمه تطمينات وصفت بالمناسبة للمسؤولين المصريين بشأن المعارضة المصرية الموجودة على الأراضي التركية".

وبدأت مصر وتركيا منذ أشهر إعادة العلاقات المتأزمة منذ 2013، وعقدتا جولتين من المحادثات، لكن بقي العديد من الملفات حجر عثرة أمام مسار استئناف العلاقات.

ورغم الخلاف السياسي خلال السنوات الماضية بين تركيا ومصر، فإن قيمة التبادلات التجارية بينهما تقترب من 5 مليارات دولار سنويا.