أسعار الذهب في السعودية- ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، حيث جاء سعر جرام الذهب مرتفعاً عن ذات السعر أمس الإثنين، مع استقرار سعر المعدن الأصفر عالمياً، واستمرار ثبات حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1722 دولار بارتفاع 2 $.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار جرام الذهب في السعودية، وأسعار جرام الذهب بالريال والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 207.61 55.36

سعر جرام الذهب عيار 22 190.31 50.75

سعر جرام الذهب عيار 21 181.66 48.44

سعر جرام الذهب عيار 18 155.71 41.52

سعر جرام الذهب عيار 14 121.11 32.30

سعر أونصة الذهب بيع 6,457.50 1,722.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,461.25 1,723.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 228.38 60.90

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 544.99 145.33

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,079.59 287.89

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,743.96 465.06

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,827.00 487.20

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,993.09 531.49

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,134.27 569.14

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,239.48 1,130.53

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,306.22 1,681.66

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,303.01 880.80

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,573.74 1,753.00

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,526.03 2,806.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 21,010.53 5,602.81

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,489.37 663.83

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 209,067.26 55,751.27

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 104,720.48 27,925.46

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-07-26 207.61 190.31 181.66 155.71

2022-07-25 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-24 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-23 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-22 207.25 189.98 181.35 155.44

2022-07-21 204.48 187.44 178.92 153.36

2022-07-20 206.41 189.21 180.61 154.81

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/07/26

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 185.31 222.67

عيار 21 176.66 214.36

عيار 18 150.71 208.65