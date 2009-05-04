داخلية غزة تمهل المؤسسات الأجنبية غير المرخصة حتى الخميس القادم لتصويب أوضاعها

فلسطين اليوم - غزة

أمهلت وزارة الداخلية في حكومة غزة المؤسسات الأجنبية غير المرخصة والعاملة في قطاع غزة بضرورة الترخيص حتى يوم الخميس المقبل، وحذرتها من أنها ستكون تحت طائلة المسؤولية في حال مخالفتها ذلك.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم إنه "بالإشارة إلى إعلاننا السابق بتاريخ 8/4/2009، بخصوص تسجيل المؤسسات الأجنبية غير المرخصة وتوفيق أوضاع المؤسسات الأجنبية المرخصة وانتهاء المدة الممنوحة؛ فان الإدارة العامة للشؤون العامة في وزارة الداخلية الفلسطينية تعلن إلى جميع المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع غزة للمرة الثانية والأخيرة، بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 وذلك حتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 7/ 5/ 2009".