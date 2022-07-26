يواصلان معركتهما…آخر مستجدات الأوضاع الصحية  للمعتقلين عواودة وريان  

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء 26/7/2022، عبر محاميها فواز الشلودي آخر المستجدات فيما يتعلق بالأوضاع الصحية للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان واللذان يخوضان إضرابهما عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الصادر بحقهما .

وتابعت الهيئة أن الأسير رائد ريان والمستمر في إضرابه لليوم 110 ويقبع في ما يسمى عيادة سجن الرملة يعاني من تراجع ملحوظ في صحته حيث يشتكي من آلام في كافة أنحاء جسده وعدم وضوح في الرؤية وهزال وتعب شديد، ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جداً ويشعر أنه يرغب بالتقيؤ، ويشتكي أيضا ًمن تشنجات بالأيدي والأرجل ويتنقل على كرسي متحرك .

يذكر أن الأسير ريان (28 عاماً) من بلدة بيت دقو/ القدس معتقل منذ تاريخ 3/11/2021 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، وهو معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ

أما عن حالة الأسير خليل عواودة حيث يعاني من هزال واضح وصعوبة في الكلام كما يشتكي من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده ويتقيأ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه ويتنقل على كرسي متحرك، علماً أنه استأنف إضرابه بعد أن أضرب لمدة 111 يوماً حيث تم إصدار قرار إداري جديد بحقه لمدة 4 شهور إضافية .

يشار أن الأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا/الخليل معتقل منذ 27/12/2021، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال .