مصرع 3 أشخاص بإطلاق نار في كندا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في إطلاق النار قرب مدينة فانكوفر في كندا.

ويُشار إلى أن الشرطة الكندية، تمكنت من قتل المهاجم، بحسب السلطات الكندية.

وأفادت السلطات الكندية، أنه وقعت الحادثة في بلدة لانغلي جنوب شرق فانكوفر، صباح أمس، بالتوقيت المحلي، حيث يعتقد أن المهاجم استهدف أشخاصا مشردين وفق ما أفادت بعض التقارير، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل سلطات البلدة.

وبدوره، قال قائد شرطة لانغلي غالب بهياني، في مؤتمر صحافي :"أستطيع أن أؤكد أن 4 أشخاص أصيبوا برصاص مسلح منفرد".

وأضاف بهياني :"توفي اثنان من المصابين لاحقا، في حين لا تزال امرأة في حالة حرجة وشخص رابع يعاني من إصابة في ساقه".

وكانت الشرطة قد بثت رسالة تنبيه حوالي الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي للمدينة، ذكرت حصول "عمليات إطلاق نار عدة في وسط مدينة لانغلي"، وأُرسل تنبيه آخر بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به "لم يعد يشكّل تهديدا"، داعية السكان إلى الانتباه.

جدير ذكره أنه قد تمكنت الشرطة من تحديد هوية القاتل الذي يبلغ من العمر 28 عاما وهو من سكان مقاطعة كولومبيا، ولكنها ما زالت تحقق في دافعه للقيام بهذه العملية.