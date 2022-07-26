أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 26-7- 2022، وتشهد أسعار الذهب في الأردن اليوم بحثاً كبيراً من قبل المتابعين في الأردن وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، ويبحث عن الموضوع الكثير من الناس عبر محركات البحث العالمية بشكل كبير، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محرك جوجل الشهير، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة عن أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 26-7- 2022، ونرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية لمعرفة أسعار الذهب في الأردن.

استقرار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن بداية تداولات اليوم الثلاثاء 26-7-2022، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية لأسواق المال العالمية.





سعر الذهب اليوم في الأردن

وجاءت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء كما يلي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم 39.40 دينار (55.57 دولار)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 34.48 دينار (48.63 دولار)؛ بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 29.55 دينار (41.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.99 دينار (32.42 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 19.70 دينارا (27.79 دولارا).





سعر الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن في تعاملات الأسواق المحلية اليوم 1225 دينارا (1728 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 275.83 دينار (389.02 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، وبشكل ملحوظ لتحقق أرباحا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب يوم الخميس الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ عام كامل.