طقس فلسطين: أجواء حارة اليوم الثلاثاء 26-7-2022

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 26-7-2022، أنه لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصراً . وتصل الحرارة الى منتصف الاربعينيات مساءاً في المناطق الغورية .

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً في المناطق الجبلية وغير مريح في المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 27-7-2022

تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحرارة الى شديدة الحرارة و ترتفع الحرارة بشكل إضافي وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بستة درجات مئوية على الأقل . ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل الى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية. وننصح وبشدة من التعرض لأشعة الشمس بين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصراً . مساءاً تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 28-7-2022

يطرأ أرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو االسبعة درجات مئوية. ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل اقل في المناطق الجبلية . ومع المساء يتعتدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارأً نسبياً ومزعجاً مع نسب رطوبة مرتفعة . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.