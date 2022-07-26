سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم، خصوصاً التجار و أصحاب المال و الأعمال، و الأشخاص المقبلين على الزواج، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مصر، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر هامشيا، تزامنا مع هبوط سعر النفيس بالأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 1047 جنيها (55.56 دولار)، مقابل 1051 جنيها (55.57 دولار) في ختام تعاملات أمس بحسب منصة "egypt.gold-price" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

وهبط جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل عند 785.6 جنيه (41.67 دولار)، مقابل 788.35 جنيه (41.68 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجعا ليصل إلى مستوى 611.01 جنيه (32.41 دولار) مقارنة بـ613.15 جنيه (32.42 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 523.72 جنيه (27.78 دولار)، مقابل 525.56 جنيه (27.79 دولار) خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل 916.54 جنيه (48.62 دولار)، مقابل 919.75 جنيه (48.63 دولار) بتعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 32576 جنيها (1728 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7332 جنيها (388.93 دولار).

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.