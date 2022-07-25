طالع سعر صرف الدولار و اليورو و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، حيث يبحث الكثير من الجزائريين عن أسعار صرف العملات في أسواق الجزائر بتعاملات اليوم، و لذلك فإن فريق فلسطين اليوم الإخبارية يحرص على رصد أسعار العملات مقابل الجزائر بشكل يومي، كما هو الحال في هذه المقالة حيث نرصد لكم سعر صرف الدولار و اليورو و العملات الأجنبية الأخرى في الجزائر.

و تراجع سعر اليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، بتعاملات البنك المركزي وكذلك بالسوق "السوداء".

سعر اليورو في الجزائر اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم في الجزائر 148.24 دينار للشراء، و148.28 دينار للبيع، مقابل 148.47 دينار للشراء، و148.55 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

وهبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 183.59 دينار للشراء، و185.63 دينار للبيع، مقابل 183.83 دينار للشراء، و185.88 دينار للبيع، أمس بحسب منصة (exchangerates247).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل عند مستوى 146.04 دينار للشراء، و146.06 دينار للبيع، مقابل 145.92 دينار للشراء، و145.94 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

وبقي سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وانتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل عند 174.3 دينار للشراء، و174.36 دينار للبيع، مقابل 174.01 دينار للشراء، و174.09 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية ليصل إلى 215.74 دينار للشراء، و218.14 دينار للبيع، مقابل 216.08 دينار للشراء، و218.48 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انتعش سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 38.86 دينار للشراء، و38.87 دينار للبيع، مقابل 38.82 دينار للشراء، و38.84 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 47.91 دينار للشراء، و48.44 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 39.76 دينار للشراء، و39.77 دينار للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند مستوى 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 474.34 دينار للشراء، و475 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 585.64 دينار للشراء، و592.15 دينار للبيع، مقابل 585.72 دينار للشراء، و592.23 دينار للبيع، أمس.