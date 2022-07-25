سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 26 يوليو 2022-سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات صباح الإثنين 25 يوليو/تموز 2022 بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4060 ليرة للشراء، و4090 ليرة للبيع، مقابل 4030 ليرة للشراء، و4060 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر صرف الدولار والذهب في سوريا عند إغلاق يوم الاثنين 25 تموزhttps://t.co/yWXl80SutT — الليرة اليوم (@syrianpound2day) July 25, 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 26 يوليو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) تراجعا صباح اليوم، مسجلا 4134 ليرة للشراء، و4170 ليرة للبيع.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح اليوم، ليصل إلى 4856 ليرة للشراء، و4902 ليرات للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح اليوم الإثنين، نحو 1078 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مستوى 1102 ليرات للشراء، و1114 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13212 ليرة للشراء، و13335 ليرة للبيع.

سعر صرف اليورو اليوم في سوريا

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 26 يوليو 2022-سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم التوقعات المتاحة لسعر صرف الدولار في سوريا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليوم غدٍ الثلاثاء 26/7/2022م.