مارك زوكربيرج يغادر قائمة أغنى 10 مليارديرات

تراجع صافي دخل شركة ميتا في الربع الأول من 2022 إلى 7.47 مليار دولار، نزولا من 9.5 مليار في الفترة المقابلة من 2021.

وفقد رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج "مؤسس فيسبوك" أكثر من نصف ثروته (53.3%) منذ بداية العام الجاري، وذلك تأثرا بتراجع أسهم شركته "ميتا" خلال الشهور الأخيرة سواء لأسباب تتعلق بالشركة، أو ضمن موجة من التراجعات التي ضربت أسواق الأسهم خاصة التكنولوجية منها.

وهبط سهم شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك، على نحو حاد خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، وسط انهيار شبه جماعي لشركات التكنولوجيا.

ووفق بيانات متفرقة لسهم ميتا جمعتها "العين الإخبارية"، تراجع السهم 49.7% منذ بداية تعاملات العام الجاري حتى ختام جلسة الجمعة الماضية، أي أنها فقدت نحو نصف قيمتها السوقية.

وفتحت تعاملات العام الجاري على 336.35 دولار لسهم ميتا، بينما أغلق تعاملات الجمعة الماضية على قرابة 169 دولارا للسهم الواحد وفق بيانات السهم في مؤشر ناسداك للأسهم التكنولوجية.

وفي تعاملات 22 يونيو/حزيران الماضي، سجل سهم شركة ميتا أدنى مستوى خلال العام 2022، مسجلا نحو 155.85 دولارا للسهم الواحد.

وتراجع صافي دخل شركة ميتا خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 7.47 مليار دولار، نزولا من 9.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب إفصاح الشركة لبورصة ناسداك.

ومن المقرر أن تعلن Meta Platforms عن أرباحها في 27 يوليو/تمو الجاري، وسط توقعات باحتمالية أن تفاجئ الشركة المتعاملات بأرباح متراجعة مرة أخرى.

ووفق بلومبرج، اعتبارا من 20 يوليو/تموز الجاري، قدم 31 محللاً تقديراتهم لنتائج Meta القادمة للربع الثاني من عام 2022. إذ يقدر إجمالي المبيعات بين 27.68 مليار دولار و 30.0 مليار دولار، بمتوسط ​​تقدير يبلغ 29.05 مليار دولار.

ونهاية الشهر الماضي، قال مؤسس ميتا مارك زوكربيرج إن الشركة تتوقع تباطؤا اقتصاديا كبيرا، وستقلص بشكل كبير عدد الأشخاص الذين كانت تتوقع توظيفهم في السابق.

وألغت شركة "ميتا"، عقداً مع عمال الحراسة في مقرها في وادي السيليكون، والذي يخفض مئات الوظائف في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأبلغت "ميتا"، شركة إدارة المرافق ABM Industries، عن الإلغاء في منتصف يونيو، على أن تدخل التخفيضات حيز التنفيذ اليوم، وفقاً للوثائق المقدمة إلى قسم تطوير التوظيف في ولاية كاليفورنيا.

تأتي التخفيضات في الوقت الذي يواجه فيه نشاط الإعلان عبر الإنترنت في موقع "فيسبوك" تباطؤاً بسبب ارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا وتغييرات الخصوصية في نظام التشغيل iOS الخاص بشركة أبل.

وقالت "ميتا" في مايو الماضي، إنها ستبطئ وتيرة التوظيف بعد توقع انخفاض محتمل في الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثاني.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، انخفضت ثروة مارك زوكربيرج إلى نحو 62.9 مليار دولار .