تقرير مع قرب اعلان نتائج الثانوية العامة 2022 ...تخصصات الجامعات تثير فضول الطلاب

رصدت مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فضولاً واسعاً في صفوف طلبة الثانوية العامة 2022 للاستفسار عن أفضل التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني، و ذلك قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 التي من المقرر إعلانها السبت المقبل 30 يوليو 2022.

و يبحث طلبة الثانوية العامة عن تخصصات جامعية جديدة غير التي تكتظ بها الجامعات الفلسطينية، حيث أن آلاف الطلبة يتخرجون منها سنوياً و ينضمون الى قائمة طويلة من الخريجين العاطلين عن العمل.

و يستفسر العديد من الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض التخصصات الجامعية، و يبحثون عن معلومات عنها من خلال من درسوها من قبل.

و لا يخفى على أحد منا حجم الحيرة و القلق التي يعيشها طلبة الثانوية العامة الخريجين، في اختيار التخصص الجامعي، لا سيما أن المعايير التي تحدد اختياراتهم كثيرة كعامل المعدل و الوضع المادي للعائلة، بالإضافة للعامل الأهم و هو جدوى هذه التخصصات في سوق العمل الفلسطيني.

و نقلت مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عدد من استفسارات الطلبة من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.















بدوره نصح الخبير في شؤون التعليم، الأستاذ محمد الحطاب طلبة الثانوية العامة بالاتجاه نحو التخصصات التي لا ترتبط بالوظائف الحكومية، و لها فرص عمل في القطاع الخاص و العمل الحر.

و أوضح الحطاب لمراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طلبة الثانوية العامة 2022 بالتوجه نحو التخصصات التي لها علاقة بالحاسوب و البرمجة و الذكاء الصناعي، لا سيما أن معظم فرص العمل تحتاج هذه المهارات، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع حول العالم.

و أشار الخبير الى أن طلبة الثانوية العامة في هذه الأيام يبحثون عن فرصة عمل و لا يبحثون عن شهادة، في ظل الارتفاع المتزايد في صفوف الخريجين العاطلين عن العمل.

وبلغت معدلات البطالة في غزة وفق تقرير "القوى العاملة" الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الثلاثاء الماضي، حوالي 44 % بواقع 216.9 ألف فرد في القطاع.

فيما تبلغ نسبة خريجي التعليم العالي العاطلين من العمل حوالي 67 % وفق وزارة العمل الفلسطينية في غزة.

وفي مؤشر على مدى فداحة المشكلة، كانت نقابة المهندسين في غزة قد دعت في يوليو / تموز 2015 خريجي الثانوية العامة إلى عدم دراسة هذا التخصص، نظرا لاكتفاء السوق بخريجي الهندسة العاطلين من العمل.

و كانت وزارة التربية والتعليم العالي أكدت أنها ستعلن نتائج الثانوية العامة السبت المقبل 30/7/2022 الساعة 9 صباحاً

وأكدت الوزارة أنها أنهت كافة الاستعدادات لإعلان النتائج متمنية النجاح والتفوق والتميز لجميع الطلبة، ومبينةً أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة www.mohe.ps