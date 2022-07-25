سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية أعلى عملية صرف له منذ أشهر، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء26/7/2022 ، فقد استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تداولات صباح أمس الإثنين 25 يوليو/تموز 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وتوقعت مصادر مصرفية، تراجع الدولار في السوق الموازية (السوداء) بشكلٍ ملحوظ من أول أغسطس/ آب المقبل حتى منتصفه، أي في فترة الذروة لقدوم السيّاح والمغتربين إلى لبنان.

وأكدت أن المصدر الأكبر لهذه الدولارات هم المغتربين والسياح الذين وصل عددهم هذا الشهر إلى ما بين 20 و22 ألف يومياً، وهذا الحجم كفيل بتمويل سوق الدولار.

وبحسب تلك المصادر، فإن أرقام المغتربين والسياح سوف تزيد في أغسطس/آب المقبل، ويزيد معها تدفق الدولار، مما سيؤدي إلى انخفاض سعره ليعود إلى معدلاته الحالية في منتصف سبتمبر/أيلول القادم، وبداية فصل الخريف، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 29600 و29625 ليرة للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأحد مسجلا ما بين 29600 و29650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، وفقا لموقع "لبنان اليوم".

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة فيسبوك

وبعد إضرابٍ استمرّ لأيام عديدة متواصلة خلال الأسبوع الماضي بسبب المداهمة التي نفذتها القاضية غادة عون للبنك المركزي، استأنف موظفو مصرف لبنان، اليوم، نشاطهم كالمُعتاد، ومن المنتظر إصدار تسعيرة جديدة لمنصة "صيرفة".

وتقول مصادر مصرفية إنّ "السعر قد يبقى على حاله عند حدود 25600 ليرة لبنانية أو أنه قد يشهد تبدلات طفيفة، لاسيما أنّ سعر الدولار في السوق الموازية حافظ على استقرارهِ خلال الأسبوع الماضية، ولم يشهد سوى تغيرات طفيفة"، سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء

واعتمدت بعض الأفران "قواعد جديدة" في عملية توزيع الخبز، حيث أعلن صاحب أحد الأفران في منطقة التبانة في مدينة طرابلس أنه سيقوم بفتح الفرن فقط لأبناء المنطقة، حيث بدأ بيع الخبز عند الساعة الواحدة فجراً.

وقال صاحب الفرن إنه لن يسلّم الخبز للمحال بل فقط للبيوت، مشترطاً حضور الرجال فقط لاستلام خبزهم.

وفي مدينة "صور"، طلب أحد الأفران من زبائنه إبراز هويتهم قبل تسليمهم الخبز، مما أثار امتعاض اللاجئين الفلسطينيين من سكان المنطقة، ضمن مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن الثلاثاء

وفي مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم التوقعات المتاحة لسعر صرف الدولار في لبنان وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليوم غدٍ الثلاثاء 26/7/2022م.