السيد نصر الله: مُسيراتنا دخلت إلى الجليل وشمال فلسطين المحتلة عدة مرات

كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، مساء اليوم الإثنين، عن دخول طائرات مسيرة تتبع للحزب إلى الجليل وشمال فلسطين المحتلة خلال السنوات الماضية.

وقال السيد نصر الله في تصريحات خاصة لـ"برنامج حوار الأربعين" عبر قناة الميادين :" "‏أكشف للمرة الأولى أن مُسيراتنا دخلت إلى الجليل وشمال فلسطين المحتلة وعادت بسلام عدة مرات خلال السنوات الماضية".

وأضاف "لطالما دخلت مسيّراتنا إلى فلسطين المحتلة وعادت عشرات المرات خلال السنوات الماضية من دون أن يسقطها العدو الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن حزب الله اتفق على إرسال النوع الثاني من المسيّرات الذي يمكن أن يسقطه العدو بهدف إحداث الأثر المطلوب.

وعن إعلان حزب الله مؤخراً إطلاق 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه حقل "كاريش" ضمن مهمّات استطلاعية، قال السيد نصر الله "أجبرنا الإسرائيلي على إطلاق نار من الجو والبحر رداً على المسيّرات وأوقعناه في الفخ".

وأضاف السيد نصر الله في سياق حديثه أنّ "العدو الإسرائيلي فشل في إسقاط مسيّرة ثالثة لم يأت على ذكرها لأنها سقطت في البحر". موضحا أنّ "السفينة التي ستستخرج الغاز من "كاريش" إسرائيلية وإن كان العنوان أنها يونانية".

وأعلن السيد نصر الله، أن المقاومة في لبنان لديها قدرة بحرية دفاعية وهجومية كافية لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة"، مشدداً على أنّ "حزب الله قادر على ردع العدو وضرب أهداف في أي مكان من بحر فلسطين المحتلة".

وأشار السيد نصر الله إلى أن حجم الاستباحة الجوية من قبل المسيرات الإسرائيلية دفعتنا لاتخاذ قرار بأن نستخدم بعض القدرة المتاحة لدينا"، مبيناً أنّ "المسيرات الإسرائيلية" كانت تستبيح البقاع والجنوب بشكل كبير لكن الوتيرة خفت كثيراً بعد رد المقاومة.

وشدد السيد نصر الله على "ضرورة أن يثق الشعب اللبناني بأن لدى المقاومة ما يكفي من القدرة البشرية والعسكرية والمادية كي تخضع إسرائيل لإرادة لبنان"، لافتا إلى أن الأمور إذا ذهبت إلى الحرب يجب أن يثق اللبنانيون بالمقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على العدو".