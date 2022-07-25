فينيسيوس: هناك لحظة أهم من نهائي الأبطال!

قال البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، اليوم إن أهم لحظة في مسيرة فريقه نحو تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشر، كانت في إياب نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.



وقال فينيسيوس في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "بعض المباريات تتحول إلى قطار أفعواني حافل بالعواطف، ونحن نعرف كيفية التعامل معها. دخل رودريجو وفي ظرف دقيقتين سجل هدفين وصعد بنا للنهائي. كانت أهم لحظة في في هذه المسابقة في مواجهة السيتي".



وصرح اللاعب: "إنه الحمض النووي لهذا النادي وهذا القميص ويظهر دائما في المباريات الهامة. لدينا نجوم يعرفون كيفية خوض مباريات دوري الأبطال".



وعن النهائي أمام ليفربول الإنجليزي قال: "بعد موسم رائع، كان العدل أن نتوج وننتصر في النهائي. ألعب كرة القدم منذ أكثر من 15 عاما ولا يعرف المرء أبدًا متى قد يلعب مباراة نهائية، ولهذا يجب على المرء أن يستمتع حين تتاح له الفرصة".



وعن الهدف الذي سجله في النهائي ومنح به اللقب لفريقه، أضاف: "كان إحساسا يصعب تكراره. من سجلوا في مثل هذه المباريات هم فقط من يفهمون هذا الشعور. لا يمكن وصفه ولا تعرف كيفية التعبير عنه وتفسيره".



وحول مواجهة آينتراخت الألماني في كأس السوبر الأوروبي في العاشر من الشهر المقبل صرح: "نحن مستعدون للموسم ومباراة يوم 10 أغسطس/أب. سنخوض اللقاء بكامل رغبتنا في حصد أول لقب لنا في الموسم".



وفيما يخص علاقته بزميله في الفريق، الفرنسي كريم بنزيما قال: "ينجح كل منا في إخراج أفضل ما لدى الآخر. كريم يقول لي منذ وصلت إلى النادي إنني يجب عليّ أن أتحلى بالشجاعة. عليك أن تسدد للتسجيل وأن تمرر للصناعة. الرابط بيننا طيب جدا وفزنا بمباريات كثيرة معا".