شرطة المكافحة تعلن ضبط كمية من الحشيش وأشتال وبذور "البانجو" وسط القطاع

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة - دائرة خانيونس، اليوم الإثنين، كمية من الحشيش وبذور وأشتال "البانجو" المخدرة، خلال مهمة تفتيشية بالاشتراك مع الشرطة النسائية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت المكافحة في تصريح مقتضب :" إنها ضبطت 4 فروش ونصف من الحشيش، وكمية من أشتال وبذور مادة البانجو المخدرة، إلى جانب كيلوجرام من نفس المادة، وذلك خلال مهمةٍ تفتيشية لأحد المنازل بمنطقة اختصاص النصيرات"

وأضافت :" تم توقيف المدعو (ع، ز) خلال المهمة، وبحوزته المضبوطات المذكورة وأدوات تعاطٍ."

ولفتت المكافحة إلى أنها إحالت القضية والمضبوطات إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة مواصلة جهودها بكل قوة في محاصرة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.