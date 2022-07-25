بالصور غزة: حركة الجهاد الاسلامي تنظم مسيرة دعم و اسناد للأسرى في سجون الاحتلال

نظمت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الاثنين مسيرة تضامنية في مدينة غزة، و ذلك دعماً لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، بعنوان "لن نخذل أسرانا".

و شارك في المسيرة قيادة الحركة، و لفيف واسع من قيادة الفصائل الفلسطينية، الذين أكدوا وقوفهم و دعمهم للأسرى في سجون الاحتلال، مطالبين المؤسسات الدولية و الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة اسرانا البواسل.

و تحدث عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش في كلمة له خلال المسيرة قائلاً: "نثبت معادلة الأمين العام للجهاد القائد زياد النخالة أن اغتيال أحد الأسرى تعد جريمة تستوجب الرد"

و حمل البطش الاحتلال تداعيات أي مس بحياة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكداً أن المعادلة هي أن موت أي أسير مضرب عن الطعام هو بمثابة جريمة اغتيال تستجب رد من المقاومة.

ووجه البطش التحية لأسرانا في سجون الاحتلال، و في مقدمتهم الاسيران المضربان عن الطعام في سجون الاحتلال خليل عواودة و رائد ريان.

و قال البطش في سياق كلمته إن غزة خرجت اليوم لتهتف في ساحة واحدة و صوت واحد بالروح و الدم نفديك يا اسير.

و أكد أن حركته و ذراعها العسكري سرايا القدس المظفرة لن نترك الأسرى وحدهم في ساحات الوغى ،و سنكون بجانبهم و نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية و الوطنية تجاههم، فهم عنوان ثورتنا و أحد العناوين المهمة للنضال.

و تابع يقول: نعيش ذكرى البنيان الذي قدمت المقاومة فيها اعز أبنائها و قادتها، و نحن على مقربة من ذكرى معركة سيف القدس التي قدمت سرايا القدس و المقاومة الفلسطينية خيرة جندها و قادتها.









































