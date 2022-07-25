"حمى نادرة" في اسبانيا تعرفوا على اعراضها

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تسجيل إصابة بـ"حمى نادرة" لرجل تم نقله لأحد المستشفيات في إسبانيا، محذرة من أن هذه الحمى تقتل ثلث المصابين بها وتتسبب في نزيف العينين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي في أحد المستشفيات، تأكيده أن رجلا في منتصف العمر، قد تعرض للسعة من حشرة قراد مؤخرا.

وأشار إلى إصابته بـ"حمى القرم والكونغو النزفية"، الأمر الذي استدعى لنقله إلى المستشفى.

يذكر أن مصدر "حمى القرم والكونغو النزفية"، هي إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا، ومن النادر ظهوره في شمال أوروبا.

ووفقا للمعلومات، فإن سبب هذا المرض هو فيروس تحمله حشرة القراد.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن هذه الحمى، تنتقل بين البشر عن طريق الدم أو سوائل الجسم، بينما يتوفى 30% من المصابين.

وأوضحت الصحة العالمية، أن من أبرز أعراض هذا المرض، هي: الحمى وآلام العضلات والدوخة وآلام الرقبة والظهر والصداع ونزيف العينين والجلد والحساسية للضوء، والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن في الربع العلوي الأيمن والتهاب الحلق، تليها تقلبات مزاجية حادة، مع حدوث تضخم ملحوظ في الكبد.

وكانت السلطات الصحية في إسبانيا قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بهذا المرض عام 2011، بينما تم الإعلان عن تسجيل أول وفاة لرجل في البلاد عام 2016.