قناة عبرية تزعم: الجيش يعتقل فلسطينيًّا خطط لتنفيذ عملية قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم، أن قوات الجيش أحبطت هجومًا خطط له فلسطيني قرب مستوطنة مجدال عوز ضمن مجمع مستوطنات غوش عتصيون قرب بيت لحم

وفي تفاصيل العملية، زعمت القناة 12العبرية، بإن الفلسطيني أشعل النيران واختبأ في حرش زراعي قريب، وكان يحمل مسدسًا وعبوة ناسفة محلية الصنع كان ينوي استخدامهما ضد القوات التي ستصل المكان لإخماد الحريق

وأشارت القناة العبرية إلى أنه عندما وصلت القوات إلى المكان، تعرفت على شخص مشبوه مختبئ في الحرش الزراعي، وقامت قوة عسكرية باعتقاله واستولت على المسدس والعبوة الناسفة.

كما أشارت إلى أن القوات نقلت الشاب الفلسطيني لمركز التحقيق.