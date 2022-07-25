رابط و خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين/ موعد إعلان نتائج توجيهي 2022 في فلسطين

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين، يبحث الآلاف من طلبة الثانوية العامة في فلسطين و ذويهم عن روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022، حسب إعلان وزارة التربية و التعليم، و في هذه المقالة يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022، و يرفق لكم روابط نشرتها الوزارة للبحث عن نتائج الثانوية العامة بأرقام الجلوس.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الإثنين 25/7/2022، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022.

وأوضحت الوزارة، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم السبت المقبل الموافق 30/7/2022، الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت الوزارة، أنها أنهت كافة الاستعدادات لإعلان النتائج متمنية النجاح والتفوق والتميز لجميع الطلبة.

وأوضح محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج الثانوية العامة، ستنشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال رقم الجلوس، وعبر رسائل نصية من شركتي "جوال ووطنية ".

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين

ازدادت عمليات البحث عبر محرك جوجل و المحركات الأخرى عن رابط فحص أسماء الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022 في فلسطين، حيث منذ أن أعلنت وزارة التربية و التعليم عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022، أصبح أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين ه رابط فحص أسماء الناجحين في الثانوية العامة 2022، لا سيما أن العائلات الفلسطينية تنتظر بكل حماس موعد تفعيل رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022.

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، الاثنين 4 يوليو 2022.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستعلن يوم السبت المقبل.

كما أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة سيكون يوم السبت القادم 30 يوليو في تمام الساعة 9:00 صباحاً.

طريقة فحص أسماء الناجحين الثانوية العامة 2022- رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الوزارة أو الدخول مباشرة لرابط نتائج الثانوية العامة psge.ps

حدد نتيجة الثانوية العامة (التوجيهي)

قم بإدخال رقم الجلوس الذي يتكون من 5 إلى 6 أرقام.

ثم انقر على أيقونة “عرض النتائج” لكي تظهر لك النتيجة.

طريقة معرفة نتائج الثانوية العامة 2022- رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022

تقدم شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية لطلاب التوجيهي خدمة استلام النتيجة فور الإعلان عنها عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، ويمكن الاشتراك في الخدمة باتباع الخطوات التالية:

أرسل رمز (w) أو (G) للطلاب في غزة.

قم بترك مسافة ثم أدخل رقم المقعد الخاص بالطالب.

بعد ذلك سيتم إرسال نتيجة الطالب إلى الهاتف المحمول برسالة نصية قصيرة فور الإعلان عنها.