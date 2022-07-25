موعد  إجازة  رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين- امتى إجازة رأس السنة الهجرية فلسطين 2022

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين- متي إجازة رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين، رأس السنة الهجرية يعني اليوم الأول من شهر محرم، وهو اليوم الأول من التقويم الهجري المعتمد من عهد الفاروق، الخليفة الرشيدي الثاني، واعتمد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب التقويم الهجري من 17 هـ، واختار أن يبدأ التقويم بالهجرة بدلاً من البعث ؛ لاعتقاده أن الهجرة هي الفرق بين الخير والشر، لذلك وكعادتها الدائمة في مواكبة جميع عمليات البحث التي تجرى عبر محركات البحث "وضعت لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تاريخ رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين، وكذلك موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 في فلسطين.

تاريخ رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين

وفقًا لعلم الفلك والدورة القمرية، فإن رأس السنة الهجرية لهذا العام في فلسطين يصادف يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، والذي يوافق الأول من محرم 1444 هـ، وهو يوم خاص في فلسطين تكون فيه طقوس وطقوس معينة، تمارس العادات لأهالي كل حي في فلسطين، وقد تسائل العديد من الاشخاص من من يسكنون ويقيمون داخل دولة فلسطين العربية حول التعرف على التاريخ الخاص بإجازة راس السنة الهجرية الجديدة 1444 حيث بأنه النسبة الكبيرة من سكان فلسطين هم 80% من المسلمين ، وتحدد الحكومة فلسطين موعد عطلة رأس السنة الهجرية في داخل فلسطين ، ويحصل العاملون على إجازة رسمية في ذلك اليوم من كل عام .

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين

وميلاد رأس السنة الهجرية لدى الناس في البلاد الإسلامية يكون في اليوم الأول من شهر محرم في التقويم الهجري، وتعد من أهم الأحداث الإسلامية التي يحتفل بها المسلمين في جميع أنحاء العالم ،وتستند العديد من الدول العربية الإسلامية حول العالم على غرة شهر محرم وبداية رأس السنة الهجرية إجازة رسمية معتمدة مدفوعة الأجر.

ويعد شهر محرم شهراً مقدساً في الإسلام، وقد يصوم العديد من المسلمين لفترات مختلفة في بداية الشهر، أما الشيعة يصومون بشكل عام حتى اليوم العاشر من شهر محرم حيث يتذكرون استشهاد الحسين بن علي.

في أي يوم إجازة رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية اليوم، أن يكون السبت المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية 1444هـ، كما قرر تكليف الدوائر الحكومية بإعداد بيان مالي ختامي مستقل لكل دائرة حكومية على حدة، بالاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية بدءا من هذا العام (2022)، وتكليف الدوائر الحكومية بالعمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد نموذج حكومي لأدلة وإجراءات العمل وفق معايير الكفاءة والتنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتجارب الناجحة.

كما قرر تخصيص موازنة (3 مليون شيقل) لبناءْ خطوط مياه ناقلة بهدف المحافظة على مياه نبع الباذان وحفظها من التلوث من المياه العادمة، للاستفادة منها في زيادة مصادر المياه الصالحة للاستخدام.

اجازة راس السنة الهجرية في فلسطين 2022

وأعلنت الحسابات الفلكية والجهات المختصة داخل العالم الإسلامي بعد تحري رؤية هلال شهر محرم، أن بداية موعدُ رأسِ السنةِ الهجريةِ يوم السبت الموافق لتاريخ 30 يوليو 2022 الموافق الأول محرم 1444، وبالتالي يبدأ آخر يوم من عام 2022 هو يوم الجمعة 29 يوليو 2022.

يجتمع الكثيرون في المسجد الأقصى في القدس الشرقية في الأول من محرم، وهو اليوم الأول من السنة للمسلمين. حيث يستمعون إلى الخطب ويقومون بأداء الصلاة. من الشائع إعطاء الحلوى للأطفال في هذا اليوم.

كما يصوم ويصلي الكثير منهم خلال الأيام العشرة الأولى من السنة، العبادات التي تبلغ ذروتها في العطلة التي تدعى عاشوراء في 10 محرم، وهو اليوم الذي يتذكر فيه السنة موسى عبور البحر الأحمر وفقًا للسنة النبوية.

تاريخ يوم عاشوراء بالهجري 2022

وبناء عليه قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، بأن تكون اجازة يوم السبت المقبل رأس السنة الهجرية، سيكون يوم عاشوراء في يوم الإثنين الموافق 10 محرم والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم 8 أغسطس 2022. وهو يوم يسن صيامه اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يهمك التعرف بشكل تفصيلي على موعد رأس السنة الهجرية 2022.

متى يوم عاشوراء ٢٠٢٢

وفي مقالنا موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين- متي إجازة رأس السنة الهجرية 2022 فلسطين، سنجيب عن سؤال متي يوم عاشوراء 2022، وهو يوم عاشوراء لهذا العام 2022 هو يوم الأربعاء العاشر من محرم 1443 هـ، الموافق 18 أغسطس 2022 م.