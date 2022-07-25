برشلونة يتقرب من التعاقد مع مدافع إشبيلية

اقترب برشلونة من حسم التعاقد مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي، لاعب إشبيلية.



وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر": "برشلونة يقترب الآن من كوندي. اتصالات إيجابية هذا الصباح، وتم التوصل لاتفاق شخصي كامل مع اللاعب، ويتم العمل على تقديم العرض النهائي".



وأضاف "تشيلسي سئم من انتظار الضوء الأخضر، ومستعد للبحث عن خيارات أخرى، إذا لم يتم حسم صفقة كوندي قريبًا".



ويعتبر كوندي، هدفًا أساسيًا بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لاستكمال عملية بناء فريقه والمنافسة على كل البطولات.



ويخطط برشلونة لتعزيز خط الدفاع بعد تنشيط الهجوم بضم روبرت ليفاندوفسكي، كما يعمل الفريق الكتالوني على ضم سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو من تشيلسي.