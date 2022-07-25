ضباط بحرينيين يتلقون تدريبات أمنية في "إسرائيل"

كشف الخبير العسكري الإسرائيلي، عامي روحكس دومبا، اليوم الاثنين، النقاب عن إرسال ضباط بحرينيين من أمن الدولة ووكالة الأمن القومي والأمن الاستراتيجي للتدريب مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية في "إسرائيل".

وقال دومبا: إن "الضباط البحرينيين قد أكملوا الدورة التدريبية الأولى في إسرائيل".

وأضاف "لقد تم إنشاء الدورات كجزء من (اتفاقية أبراهام9 التي وقعتها (إسرائيل) والبحرين في عام 2020، والتي أقرها أيضاً ضابط ارتباط للموساد في البحرين من أجل الربط بين الأجهزة".

وفي عام 2020، وقعت البحرين والاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية التطبيع في احتفال أقيم بحديقة البيت الأبيض.