فضل صيام يوم عاشوراء 2022 .. حكم صيام يوم عاشوراء

فضل صيام يوم عاشوراء 2022 ، ومع اقتراب موعد يوم عاشوراء الذي يصادف يوم الاثنين الموافق 8 من شهر أغسطس المقبل فقد شهد موقع جوجل الشهير وجود عمليات بحث واسعة جدًا على محرك جوجل الشهير في الوصول إلى التفاصيل الكاملة حول فضل صيام يوم عاشوراء 2022 لا سيما أن معظم المسلمين بدوا بالاستعداد في صيام هذا اليوم المبارك لما له من فضائل كبيرة وعن التفاصيل الكاملة التي اعدها لكم فريق فلسطين اليوم فهي على النحو التالي:

فضل صيام يوم عاشوراء

وسوف نتطرق إليكم ، إلى فضل صيام يوم عاشوراء وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " رواه مسلم 1162.

وفي ضمن هذا الامر ، فقد نشير لكم إلى أن العالم النووي رحمه الله : يُكَفِّرُ ( صيام يوم عرفة) كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ , وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلا الْكَبَائِرَ " ، وفيما يلي ما حكم يوم عاشوراء وهو التالي:

ما حكم صيام يوم عاشوراء 2022

ولقد وضعنا لكم التفاصيل الكاملة حول الإجابة الحقيقية والصحية عن تساؤل ما حكم صيام يوم عاشوراء 2022 إذ وفي الحديث: "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال صام النبي ﷺ عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه".

ونواصل معكم التفاصيل، إذ وبهذا الحديث استدل القائلون بأنه كان مفروضا في صدر الإسلام ثم نسخ فرضه بفرض صوم شهر رمضان ، وثم إن العلماء اتفقوا جميعا على أن صوم يوم عاشوراء اليوم مسنون، وأنه غير مفروض .

سبب تسمية عاشوراء بهذا الاسم

إن سبب تسمية عاشوراء بهذا الاسم لأنه يوم العاشر من المحرم، وهو من الأسماء الإسلامية، وهو ينطق بالمد مع حذف الألف التي تلي العين، ولفظ عاشوراء يعني باللغة العربية اليوم العاشر، أو اليوم الذي يصادف يوم العاشر من المحرم.

فضائل صيام يوم عاشوراء 2022

دعاء يوم عاشوراء

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول ما حكم صيام يوم عاشوراء 2022 وضعنا لكم دعاء يوم عاشوراء وهو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها… أسألك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

وفي الدعاء الثاني في يوم عاشوراء وهو : سبحانك اللهم وبحمدك , لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أنت إلهي موضع كل شكوى, ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء, وتكفل لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك, ما أعظم اسمك في أهل السماء, وأحمد فعلك في أهل الأرض.