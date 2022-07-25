صحة الاحتلال تعلن تسجيل 13 حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسجيل 13 وفاة و5608 إصابة جديدة بكورونا أمس الأحد، رغم التراجع في معامل تناقل العدوى الذي بلغ 0.8.

وذكرت صحة الاحتلال، أن نحو 1218 مصابًا يرقدون المستشفيات الإسرائيلية، بينهم 339 مصابًا بحالة خطيرة، و75 مصابًا بحالة خطيرة جدًا، بينما 84 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 549 مصابًا بالطفيفة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، بينما سجل الأسبوع الأخير معدلات قياسية بوفيات كورونا.

ومنذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، تم تسجيل 4554755 إصابة في إسرائيل، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11291 حالة وفاة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.