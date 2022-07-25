داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء المسافرين غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر ليوم غد هي للحافلات المتبقية من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (120) من كشف (2022/28) هنا ، والحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/28) هنا .

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، ودعت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت من المسافرين إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.